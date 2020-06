Neue Attraktionen im Prater Wien: Virtual Reality, Rollerball, Modelleisenbahn und G´sengte Sau

Wegen der Corona-Krise hat die Saison im Wiener Wurstelprater erst vor eineinhalb Wochen, also zweieinhalb Monate später als üblich, begonnen. Die Fahrgeschäftbetreiber hoffen nun, zumindest einen Teil der Ausfälle aufholen zu können. Jedenfalls gibt es auch heuer neue Attraktionen - etwa eine virtuelle Abenteuerfahrt, Wien als Modelleisenbahnanlage und für Adrenalinsuchende die "Rollerbahn" und die "G'sengte Sau".

Praterverband-Präsident Stefan Sittler-Koidl sagte am Rande einer Pressefahrt, bei der die Novitäten im Vergnügungspark vorgestellt wurden, die erzwungene Sperre habe natürlich "massive Einbußen" zur Folge. Wie hoch die Verluste heuer ausfallen werden, könne er freilich erst am Ende sagen. Er gehe davon aus, dass alle 80 Prater-Unternehmer zu Saisonende noch da sein werden: "Wir überleben alle." Die Hoffnung liegt nicht zuletzt darauf, dass in diesem Jahr mehr Einheimische kommen, um zumindest einen Teil des Einbruchs auszugleichen.