Neue Ära und neues Programm in der Wiener Pratersauna

Alles neu macht der Mai: Wiens legendäre Clubinstitution für elektronische Musik, die Pratersauna, feiert Neueröffnung und setzt nach dem ersten Mai-Wochenende mit einem frischen und ausschließlich selbst kuratierten Musikprogramm neue Maßstäbe.

In der Vergangenheit kooperierte die Pratersauna mit einer Vielzahl externer Veranstalter, was die Etablierung einer eindeutigen Club-Identität und die Bindung eines festen Stammpublikums erschwerte. Mit dem Beginn des neuen Konzeptes möchte der Club nun eine markante Richtung einschlagen und seinen Besuchern eine beständige und musikalische Qualitätskultur bieten.

Neues Programm und Opening-Weekend mit internationalen Star-DJs

Die Neueröffnung wird mit der Veranstaltung "Tanz in den Mai" am 1. Mai 2024 eingeleitet. Die offizielle Eröffnung findet am darauffolgenden Wochenende statt, beginnend mit Star-DJ Carlita am Freitag, den 3. Mai und Model-DJ Patrick Mason am Samstag, den 4. Mai.