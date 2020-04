Neubewertung bei Versammlungen: Klein-Demo in Wien

Im Zuge der Lockerung der Corona-Maßnahmen ist auch die Genehmigung von Versammlungen neu bewertet worden.

Demnach können unter Einhaltung von Auflagen wie Abstandsregeln, Desinfektionsmittel und Schutzmasken für alle Teilnehmer künftig Demonstrationen mit geringer Personenzahl wieder erlaubt werden. Eine erste mit fünf gemeldeten Teilnehmern findet am Freitag in Wien statt.

Kundgebung am Albertinaplatz wurde nicht untersagt

Wie die Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI) am Donnerstag mitteilte, sei die Kundgebung am Albertinaplatz, die sich gegen das Corona-Maßnahmen-Paket der Bundesregierung richtet, nicht untersagt worden.

Versammlungsfreiheit und öffentliches Wohl wird abgewogen

Dementsprechend wurde auch der Veranstalter der Klein-Demonstration am Freitag in Wien darauf hingewiesen, vorbeugend Maßnehmen zu treffen, damit der nötige Sicherheitsabstand gewährleistet ist und Desinfektionsmittel und Schutzmasken an alle Teilnehmer ausgegeben werden. Ein Polizeisprecher kündigte an, dass zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften Einsatzkräfte an Ort und Stelle sein werden.