Neu: Wiener Stadtwanderweg 12 im Süden Wiens

Der "Stadtwanderweg Wienerberg" mit der Nummer 12 ist der jüngste "Neuzugang" unter Wiens Wanderwegen: Mit einer Länge von 19,9 Kilometern führt er von Favoriten über Liesing bis nach Vösendorf.

Route des Wiener Stadtwanderweg 12

Der Stadtwanderweg Nummer 12 (tatsächlich ist es die 14. Route, weil es auch 1a- und 4a-Wanderwege) führt als zweiter Stadtwanderweg der Stadt Wien durch eine Nachbargemeinde. Startend am Wienerberg verläuft der Weg weiter von der Grünbrücke Vorarlberger Allee entlang des Güterweges, der in die Wiener Straße einmündet. Richtung Osten zweigt dieser in Richtung Professor-Peter-Jordan-Straße ab, führt bis zum Krippenmuseum, zweigt dort in Richtung Süden der Marktgemeinde Vösendorf in den Schloßplatz und am Schloss vorbei ab.