Das Panuozzo Napoletano, ein Pizza-Sandwich aus Neapel, das in Wien noch wenig verbreitet ist, wird im "Sun of a Bun" angeboten. ©Food Concepts VIE OG

Neu in Wien: "Sun of a Bun" lockt mit hausgemachtem Pizza-Sandwich

In Wien-Landstraße hat ein neues Lokal eröffnet. "Sun of a Bun" bietet Panuozzo Napoletano, ein Pizza-Sandwich aus Neapel, das in Wien noch wenig verbreitet ist, und Burger mit hausgemachten Teigwaren und Saucen an. Auch Desserts und Limonaden werden selbst hergestellt.

In "Sun of a Bun" werden Speisen mit Fleisch, vegetarische und vegane Gerichte angeboten. Auch hausgemachte süße Pizzen sind hier zu finden.

Zu finden ist das Lokal in der Kleistgasse 20, geöffnet hat es Dienstag bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

Food Concepts VIE OG