Netflix-Konkurrent will Nutzer fürs Filme-Schauen bezahlen

Der Netflix-Konkurrent "filmocracy" will Nutzer fürs Filme-Schauen bezahlen. Das Startup soll im August 2019 zumindest in den USA an den Start gehen.

Das Startup “filmocracy” sammelt momentan noch Geld für seinen Launch und verspricht Geld fürs Filme-Schauen. Zunächst muss man sich jedoch die plattformeigene Währung “Popcorn” verdienen. Die erhält man, indem man möglichst viele Filme schaut und diese bewertet.