Netflix fürs Klima: Wiener Start-up entwickelt Klima-Abo

Das Klima Start-Up mindful mission aus Wien entwickelt das Netflix-Abo für unsere Umwelt. Die persönlichen CO2-Emissionen werden berechnet und monatlich ab 7 Euro durch Klimaschutzprojekte kompensiert.

Klimakrise: "Ohne CO2-Kompensation wird es nicht gehen"

"Der CO2-Ausstoß einer in Österreich lebenden Person ist im Durchschnitt mehr als 10 Mal zu hoch, um die Klimakrise zu verhindern. Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es ohne CO2–Kompensation nicht gehen wird. Natürlich müssen wir unseren Ausstoß verringern, doch selbst wenn man sich vegan ernährt, nie fliegt und nicht Auto fährt, ist der CO2-Ausstoß immer noch viermal zu hoch. Wir brauchen also beides: Eine aktive Reduktion sowie eine Kompensation der unvermeidbaren Emissionen, um so den eigenen CO2-Fußabdruck auf 0 zu bringen", sagt Karim, einer der Gründer.