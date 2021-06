Nepp: "Ausgezeichnetes Ergebnis" für Kickl wird überraschen

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp prophezeit Geschlossenheit beim FPÖ-Parteitag am Samstag. Das "ausgezeichnete Ergebnis" für Kickl werde am Samstag Medien und Kritiker überraschen.

Die Wiener Freiheitlichen sind davon überzeugt, dass die FPÖ beim Bundesparteitag am Samstag einen harmonischen Eindruck machen wird. "Wir haben jetzt mit Herbert Kickl einen ausgezeichneten Kandidaten und das, was morgen die FPÖ wieder einmal zeigen wird, ist, dass es eine große Geschlossenheit innerhalb der freiheitlichen Familie gibt", prophezeite der Wiener Parteichef Dominik Nepp im Rahmen der Klubtagung der Wiener Blauen am Freitag im steirischen Bad Waltersdorf.

Wiener FPÖ steht geschlossen hinter Nepp

Nepp bewarb sich nie für Obmannposten

Dies sei etwa nötig, um die Coronapolitik der Bundesregierung zu kritisieren oder das Versagen von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in der Zuwanderungspolitik, befand Nepp. Der Chef der Wiener Blauen, der selbst erst kürzlich bei einem Landesparteitag offiziell gekürt worden ist, galt ebenfalls als möglicher Obmannkandidat im Bund. Er habe sich, so versichert er heute, jedoch nie beworben: "Ich habe nur in einem Interview gesagt, dass prinzipiell jeder Spitzenpolitiker bereits sein muss, dass er, wenn es die Partei so will, auch zur Verfügung steht und Verantwortung übernimmt."