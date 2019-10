NEOS wollen Regelung bei Parteifinanzen veschärfen

Da laut den NEOS niemand etwas aus dem Ibiza-Skandal gelernt habe, drängt die Partei auf schärfere Regeln bei der Parteifinanzierung.

Die NEOS wollen schärfere Regeln für Parteifinanzen noch vor der Regierungsbildung umsetzen. Ein "Transparenz- und Kontrollpakt" werde daher schon bei der kommenden Nationalratssitzung eingebracht werden, kündigten Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und ihr Stellvertreter Nikolaus Scherak am Mittwoch in einer Pressekonferenz an. Ihrer Meinung nach hätten andere aus dem Ibiza-Skandal nichts gelernt.