NEOS wollen ab Herbst Präsenzlehre an Hochschulen

Die NEOS verlangen ab dem Wintersemester Präsenzlehre an den heimischen Hochschulen. Dafür müssten jedenfalls bis dorthin alle jungen Erwachsenen, die das wollen, auch geimpft sein, so Wissenschaftssprecherin Martina Künsberg Sarre zur APA.

Keine größeren Vorlesungen an den Hochschulen

Derzeit finden an den meisten Hochschulen nur sehr eingeschränkt Präsenz-Lehrveranstaltungen statt. Größere Vorlesungen gibt es nicht, auch geprüft wird vielfach nicht vor Ort.

"Die Studierenden waren jetzt de facto drei Semester nicht an den Hochschulen und wurden mit dieser Situation alleine gelassen", argumentierte Künsberg Sarre. Distance Learning habe oft nur bedingt funktioniert, ein soziales Leben, Nebenjobs oder Gruppenarbeiten in gewohnter Form nicht möglich gewesen. "Viele kennen ihre Hochschule überhaupt nur über die Kamera am Computer."