NEOS versprechen gläserne Ministerien und echte Informationsfreiheit

Die NEOS bewerben sich im Endspurt des NR-Wahlkampfes selbst als Alternative zur Skandalpolitik von Türkis-Blau.

NEOS sehen sich als Alternative zur Skandalpolitik

"Es sind nicht alle gleich. Es gibt auch eine saubere und anständige Politik", sagte Griss in Anspielung auf das Ibiza-Video und die jüngsten Enthüllungen rund um die Spesenabrechnungen des zurückgetretenen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache. "Die Menschen in Österreich sollen sich auf die Justiz verlassen können und nicht das Gefühl haben, dass sie ihr Recht selber in die Hand nehmen müssen. Denn dann wird jeder nur darauf schauen, dass er selber am besten durchkommt." Das würde zu einem Kampf führen, den man sich nicht wünsche könne, so die frühere OGH-Richterin.