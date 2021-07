NEOS veranstalten öffentliche ORF-Wahl-Diskussion mit Bewerbern

Die NEOS bitten die Kandidaten und Kandidatinnen der ORF-Generaldirektorenwahl zu einer öffentlichen Konzeptpräsentation mit anschließender Diskussion.

Die Veranstaltung findet am 5. August um 18 Uhr im Billrothhaus in Wien im Zuge eines "NEOS Lab Talks" statt.

ORF-Wahl-Diskussion der NEOS: Wer kommt

"Wohin geht der ORF?" Neben NEOS-Event auch ORF-Diskussion

Eine öffentliche Präsentation der Bewerber und Bewerberinnen soll es auch auf ORF III geben. Wrabetz kündigte das im Zuge der vergangenen Stiftungsratssitzung an. Diese sei in Vorbereitung, heißt es aus dem ORF. Zuletzt wurde kolportiert, dass sie am Tag vor der Wahl und somit am 9. August stattfinden soll. Zu einem dritten, wenngleich internen Hearing dürfte der ORF-Zentralbetriebsrat die Kandidaten für den ORF-Chefposten am 5. August laden.