NEOS sprechen sich erneut für Transparenzdatenbank aus

Die NEOS haben ihre Forderung nach einer Transparenzdatenbank nach Bekanntwerden laufender Ermittlungen zu den Finanzen parteinaher Vereine am Mittwoch erneuert. "In dieser Datenbank müssen alle Vorfeldorganisationen und parteinahe Vereine eingerechnet werden", verlangte NEOS-Generalsekretär Nikola Donig per Aussendung.