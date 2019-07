Justiz überprüft nach "Ibiza-Affäre" 13 Vereine

13 Vereine werden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) vorerst überprüft. Darunter fallen sechs Vereine der FPÖ, fünf der ÖVP und zwei der SPÖ. Derzeit liegen allerdings noch keine konkreten Vorwürfe gegen die Vereine oder deren Vertreter vor.

Derzeit noch keine konkreten strafrechtlichen Vorwürfe gegen Vereine oder Vertreter

Der Anlassbericht nennt 13 Vereine, die für verdeckte Geldflüsse an die jeweiligen Parteien "in Frage kommen könnten". Konkrete strafrechtliche Vorwürfe gegen die Vereine bzw. deren Vertreter werden dem Bericht zufolge vorerst nicht erhoben. Als Basis für diese Beurteilung dienen offenbar Medienberichte. Alle genannten Vereine sind entweder rund um die Ibiza-Affäre oder zuvor medial im Gespräch gewesen.

Fünf Vereine der ÖVP werden überprüft

Blümel begrüßt Ermittlungen in Sachen Vereine

Der frühere Kanzleramtsminister, Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel, hat am Mittwoch die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausdrücklich begrüßt. Die Behörde nimmt derzeit Geldflüsse an parteinahe Vereine genauer unter die Lupe. "Wir haben immer gesagt, dass es hier eine vollständige und lückenlose Aufklärung braucht", sagte er am Rande einer Pressekonferenz in Wien.