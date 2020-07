Neos in Not

Gastkommentar von Johannes Huber. Sowohl die ÖVP als auch die Grünen können damit rechnen, bei der Wiener Gemeinderatswahl zuzulegen. Für die Pinken wird’s daher schwierig.

Das ist das eine. Das andere: Sie treten nicht gegen irgendeine Regierung auf, sondern gegen eine türkis-grüne. Und das ist wiederum eine Regierung, die zumindest im Entferntesten einem großen Teil ihrer Anhängerschaft entspricht. Im Klartext: Sehr viele Neos-Wähler kommen von ÖVP und Grünen; ohne sie hätten es die Pinken 2013 unter Stolz nicht in den Nationalrat und 2015 unter Beate Meinl-Reisinger nicht in den Wiener Gemeinderat geschafft.

Wer soll heute Neos wählen? Wiederkehr hat zunächst mit der Absage an einen roten Bürgermeister in Wien versucht, aufzuzeigen. Das ist daneben gegangen. Jetzt hat er eine Koalition mit den Türkisen nach der Gemeinderatswahl ausgeschlossen. Das könnte eher aufgehen: Gerade in bürgerlichen Bezirken Wiens gibt es Menschen, denen der türkise Kurs zu rechtspopulistisch ist und die daher froh über eine Alternative sind. Das hat man bei der Nationalratswahl 2019 gesehen, als die ÖVP mit Sebastian Kurz bundesweit zwar triumphierte, in Währing und der Josefstadt jedoch verlor.