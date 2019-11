NEOS fordern "Kernzone NÖplus": Ausweitung von Wien auf das Umland

Die NEOS Niederösterreich fordern mit einer "Kernzone NÖplus" die Erweiterung der Kernzone Wien auf das niederösterreichische Umland. Damit soll der Anreiz für den Umstieg auf Öffis geschaffen werden.

Zum einen fordern sie die Ausweitung der Kernzone Wien auf die erste Außenzone des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR), zum anderen soll ein Ticket für diesen Bereich einen Euro am Tag kosten, teilte die Landespartei am Mittwoch in einer Aussendung mit.