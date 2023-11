NEOS fordern Gespräche zu Schulfach Demokratie

Am Montag haben die NEOS ihren bereits angekündigten Runden Tisch zum Thema Schulfach Demokratie abgehalten.

Im Anschluss an den Runden Tisch betonte NEOS-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger die Notwendigkeit von Gesprächen mit den anderen Parteien, um schnell zu einem Gesetzesentwurf zu gelangen. In einer Aussendung erklärte sie, dass Demokratie das erste sei, was geschützt werden müsse, um sicherzustellen, dass Österreich die gewünschte Heimat bleibe.