NEOS wollen neues Schulfach für Demokratiebewusstsein

Die NEOS wollen mit einem neuen verpflichtenden Schulfach das Demokratiebewusstsein fördern.

"Leben in einer Demokratie" soll ab der ersten Klasse Volksschule über die ganze Schullaufbahn hinweg unterrichtet werden. Das begründeten NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr bei einer Pressekonferenz am Freitag vor allem mit einem Anstieg antisemitischer Vorfälle. Sie appellierten an die Bundespolitik, das Vorhaben zu unterstützen.

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hätten zunehmende religiöse Spannungen und kulturelle Konflikte auch vor Wiener Straßen und Schulen nicht Halt gemacht, sprach Meinl-Reisinger von einer Welle an Hass und Radikalisierung. Antisemitische Vorfälle hätten sich in Wien fast vervierfacht, so auch Wiederkehr. Er erzählte von Gesprächen mit Jüdinnen und Juden aus Wien, die aufgrund dessen überlegen würden, nach Israel auszuwandern.