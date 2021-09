NEOS fordern Ende der Corona-Kurzarbeit

Gerald Loacker, NEOS Sozial- und Wirtschaftssprecher, fordert ein Ende der Corona-Kurzarbeit.

Diese sei zwar am Anfang der Corona-Krise wichtig gewesen, mittlerweile aber kontraproduktiv. Im Rahmen einer Pressekonferenz zur Wintersaison am Mittwoch in Innsbruck verwies der Nationalratsabgeordnete auf die vielen offenen Stellen, insbesondere im Tourismus. Durch die Kurzarbeit würden Steuerzahler Leute "fürs Nichtarbeiten bezahlen, die an anderer Stelle gebraucht würden", so Loacker.

Corona-Kurzarbeit soll laut NEOS eingestellt werden

Bei 120.000 offenen Stellen in Österreich - davon 8.700 in Tirol - sei es "dringend an der Zeit, dieses teuerste Instrument zur Krisenbekämpfung einzustellen", gab sich der pinke Politiker überzeugt. Für keine andere Maßnahme werde in Österreich so viel Geld in die Hand genommen wie für das Modell der Kurzarbeit. Jetzt, so Loacker, müsse man die Menschen wieder "in echte Jobs bringen, damit die Steuern und Beiträge fließen, die unsere Sozialsysteme aufrecht halten". Österreichweit befänden sich immer noch 45.000 Menschen in 6.300 Betrieben in Kurzarbeit.