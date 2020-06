NEOS fordern Bildungs- und Betreuungsgarantie für den Sommer

Die NEOS sind mit den Corona-Begleitmaßnahmen der Regierung für Eltern höchst unzufrieden und fordern eine Bildungs- und Betreuungsgarantie für diesen Sommer.

Coronakrise habe auch bei Bildungschancen Folgen hinterlassen

Auch in Bezug auf die Bildungschancen der Kinder habe die Coronakrise Folgen hinterlassen. Zahlreiche Schüler konnten im Homeschooling von ihren Lehrern nicht erreicht werden oder fanden zuhause schlechte Lernbedingungen und mangelnde Unterstützung vor, erklärt NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre gegenüber der APA und fordert von der Regierung, dass sie wie bei den Unternehmen auch in der Bildung in ausgleichende Maßnahmen investiert. Die NEOS verlangen ein "verlässliches und qualitativ hochwertiges Bildungs- und Betreuungsangebot in den langen Sommerferien".