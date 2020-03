NEOS fixieren Kandidaten für Wien-Wahl mittels Online-Voting

Die NEOS halten ihre Mitgliederversammlung zur Wien-Wahl wegen des Coronavirus auf digitalem Weg ab. Dabei werden die Kandidaten fixiert.

Eigentlich wollten die NEOS am 28. März in einer Mitgliederversammlung ihre Kandidatenliste für die Wien-Wahl im Herbst festlegen. Durch das Coronavirus wird dies nun aber auf digitalem Wege bzw. via E-Voting erfolgen, teilte Landesgeschäftsführer Philipp Kern am Freitag mit.