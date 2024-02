Nemo vertritt Schweiz beim Song Contest

Nemo geht beim Eurovision Song Contest (ESC) 2024 für die Schweiz ins Rennen.

Nemo, Jahrgang 1999, identifiziert sich als nonbinär. Der englischsprachige Song "The Code", den das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) am Donnerstag vorstellte - eine Kombination aus Rap, Drum 'n' Bass und Elementen der Oper -, handelt auch von der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechteridentität.

Nemo im zweiten ESC-Halbfinale

"Der Weg zu mir selbst war für mich ein langer und oft schwieriger Prozess", wurde Nemo in einer Aussendung zitiert. Es sei wichtig, "als genderqueere Person für die ganze LGBTQIA+-Community einzustehen". Geschrieben hat Nemo das Lied den Angaben nach 2023 im Rahmen des ESC-Songwriting-Camps. Nemo tritt am 9. Mai beim 2. Halbfinale an. Die Finalisten singen dann am 11. Mai um den Sieg in der südschwedischen Stadt.