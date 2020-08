Nehammer zu Ungarn-Grenzschließung : "Grenzmanagement wie im Frühjahr"

Am 1. September schließt Ungarn seine Grenzen. Innenminister Nehammer versucht nun zu beruhigen. Das Grenzmangement werde "wie im Frühjahr" ablaufen.

Einen Tag bevor Ungarn aufgrund der steigenden Coronavirus-Infektionszahlen seine Grenzen schließt, versucht Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zu beruhigen. Das Grenzmanagement werde "so wie im Frühjahr - durch Ausnahmeregelungen und enge Abstimmung - ablaufen", teilte er in einer Aussendung nach einem Telefonat mit seinem ungarischen Amtskollegen Sandor Pinter am Montag mit.