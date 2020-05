Nehammer: Österreich als Vorreiter bei Griechenland-Hilfe

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zeigt sich erfreut darüber, dass andere EU-Länder dem Beispiel Österreichs folgen und Griechenland ebenfalls mit Containern für Migranten unterstützen.

Österreich half Griechenland mit Hilfsgütern

Containerlieferungen nach Brand in Flüchtlingsunterkunft

Der erste Teil der Hilfsgüterlieferung kam nach Angaben des Innenministeriums am 29. April in Griechenland an, er wird nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft direkt in das betroffene Gebiet nach Samos gebracht. Die Containerlieferung wurde in Zügen nach Griechenland transportiert. Der zweite Zug erreichte laut Innenministerium den Zielbahnhof in Sindos am 2. Mai, der dritte und letzte Zug kam am 4. Mai an.