Nehammer begrüßt Pläne zur EU-Asylreform

Für Innenminister Karl Nehammer wird das Thema Migration mit der geplanten EU-Asylreform ernsthaft und pragmatisch angegangen. Kritisch äußerte sich der Minister jedoch zur Verteilung von Flüchtlingen in Krisensituationen.

EU-Asylreform: Innenminister erwartet "letztlich Einigung"

"Insgesamt sind die Vorschläge der EU-Kommission ein mutiges Signal, das nicht einen moralischen Zeigefinger erhebt, sondern das Problem irregulärer Migration erstmalig seit fünf Jahren ernsthaft und pragmatisch angeht. Ich gehe mit Zuversicht in die Verhandlungen hinein und erwarte auch, dass es letztlich eine Einigung geben wird", sagte Nehammer der deutschen Zeitung. Unterschiedliche Ansichten "in einem Verhandlungsprozess sind ganz normal", betonte der Minister.

Kritik an geplanter Verteilung von Flüchtlingen

Abschiebe-Patenschaften für Nehammer "falscher Ansatz"

Die EU-Kommission hatte im September einen Vorschlag für eine neue Asyl- und Migrationspolitik vorgelegt, der Länder wie Italien und Griechenland vor allem bei der Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht entlasten soll. Zugleich will die EU-Behörde, dass alle EU-Staaten ihren Beitrag zur Migrationspolitik leisten. Dazu sollen Länder, die so wie Österreich keine Migranten aufnehmen möchten, unter anderem die Rückführung abgelehnter Asylwerber sichern.

Spindelegger zu Vorschlägen: "Umfassender Pakt"

Die neuen Vorschläge zur Reform der EU-Asylpolitik gehen nach Ansicht von Ex-Außenminister Michael Spindelegger (ÖVP) vom in Wien ansässigen Zentrum für die Entwicklung von Migrationspolitik (ICMPD) in die richtige Richtung. Zwar rechne er nicht mit einer Einigung der EU-Staaten noch in diesem Jahr, sagte Spindelegger der Deutschen Presse-Agentur. Bis Jahresende könnten jedoch grobe politische Leitlinien festgelegt werden.

Vorprüfung an EU-Außengrenzen soll Migration verringern

Als interessanten Punkt bezeichnete der ehemalige Vizekanzler die geplante Vorprüfung an den EU-Außengrenzen. Dabei sollen Migranten registriert, Fingerabdrücke genommen sowie Gesundheits- und Sicherheitscheck gemacht werden. Kommt ein Asylbewerber aus einem Land mit geringer Anerkennungsrate wie Tunesien oder Marokko, stellt er ein Sicherheitsrisiko dar oder hat er versucht, die Behörden in die Irre zu führen, soll es innerhalb von zwölf Wochen eine Entscheidung geben. Wenn dies funktioniere, werde es deutlich niedrigere Zahlen an Schutzsuchenden geben, die in Europa bleiben, sagte Spindelegger.