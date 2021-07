Nehammer: Abschiebungen direkt vom Balkan "richtige Botschaft"

Österreich will den Migrationsdruck durch die Unterstützung direkter Abschiebungen aus Bosnien-Herzegowina verringern. Diese seien durch das Inkrafttreten eines Rückführungsabkommens zwischen dem Westbalkan-Staat und Pakistan "einen Schritt näher gerückt", so Innenminister Nehammer.

Ziel sei es, "die richtige Botschaft in die Herkunftsländer" zu schicken, "dass es keinen Sinn hat sich auf den Weg zu machen". Derzeit seien 1.200 Pakistani in Bosnien-Herzegowina, "deren Ziel es ist, nach Mitteleuropa weiterzukommen", heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums. Sie hätten aber laut dem Innenminister "keine Chance auf Asyl in der EU".