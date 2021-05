Neapolitanisches Street-Food-Lokal eröffnet in Wien-Hietzing

Das neue Lokal "Passione Da Ferdinando“ bietet neapolitanisches Street Food in Hietzing ©Copyright by Enes Daniskan

Das neue Lokal "Passione Da Ferdinando“ bietet neapolitanisches Street Food in Hietzing ©Copyright by Enes Daniskan

"Passione Da Ferdinando": Wer Pizza fritta, Arancini und Pasta wie bei Nonna nicht in Neapel, sondern in Wien genießen will, hat ab sofort im 13. Bezirk die Möglichkeit dazu.

Wer Neapel hört, denkt an eingelegte Oliven, frischen Büffelmozzarella, saftige Salsiccia, gegrillte Aubergine und knuspriges Brot. Was bisher nur Einheimischen und glücklichen Touristen vergönnt war, kann nun auch mitten in Wien genossen werden. In Hietzing begeistert das beliebte „Da Ferdinando“ nun mit einem Street-Food-Ableger: Das „Passione Da Ferdinando“ öffnet am 3. Mai seine Pforten.

"Da Ferdinando"-Schwesternlokal mit "Pizza a portafoglio" und Co.

Vor mehr als 30 Jahren wurde in Neapel eine Take-away-Version des kulinarischen Wahrzeichens der Stadt konzipiert: Die „Pizza a portafoglio“, eine klassische Pizza Margherita oder Marinara, die mehrfach gefaltet (eben wie ein portafoglio = Brieftasche) und in Papier gewickelt serviert wird. Ab dem 3. Mai wird diese nun auch in Hietzing kredenzt. Die Inhaber der Pizzeria „Da Ferdinando“ eröffnen mit dem „Passione Da Ferdinando“ ein Schwestern-Lokal im 13. Bezirk, spezialisiert auf neapolitanisches Street-Food.



La Dolce Vita in Wien: Neues Lokal "Passione Da Ferdinando"

In dem kleinen Restaurant unweit der U-Bahn-Station Hietzing wird authentisches neapolitanisches Soul- und Street-Food serviert. Die innovativen Köche begeistern regelmäßig mit neuen original italienischen Geschmackserlebnissen. Zubereitet werden etwa Arancini, Reisbällchen mit Käse oder Bolognese gefüllt, die Pizza fritta (gebratene Pizza), frittatina (kleines Omelett), Cuoppo (gebratener Fisch), Fleischbällchen in Tomatensauce sowie Frittate di Pasta (Nudel-Omelett) – alles typisch für die neapolitanische Küche und stilecht in Zeitungspapier eingewickelt.





Gesunde und qualitativ hochwertige Zutaten für Street Food verwendet