Nazi-Vergangenheit von ehemaligem Wiener Ankerbrot-Chef soll aufgearbeitet werden

Der deutsche Unternehmer Roland Berger hat nach jahrelanger Falschinformation über die Nazi-Vergangenheit seines Vaters nun die Aufarbeitung dieser in Auftrag gegeben.

Der prominente deutsche Unternehmer Roland Berger hat die Öffentlichkeit bisher über die Nazi-Vergangenheit seines Vaters Georg Berger, einst Generaldirektor der "arisierten" Ankerbrot-Bäckerei in Wien, jahrelang falsch informiert und das nun dem "Handelsblatt" gegenüber auch zugegeben. Berger hat nun zwei Historiker beauftragt, die Rolle seines Vaters in der NS-Zeit aufzuarbeiten.

Roland Berger hat NS-Vergangenheit seines Vaters jahrelang geschönt

Laut "Handelsblatt" (Online-Ausgabe) war Georg Berger keineswegs ein Nazi-Opfer, wie sein heute 81-jähriger Sohn viele Jahre lang behauptet hatte, sondern ein Nationalsozialist, der als Profiteur bis kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der "arisierten" Villa der nach Großbritannien geflohenen jüdischen Anker-Eigentümer in Wien-Währing lebte.

Weder sei Georg Berger wegen seiner angeblichen Kritik an der Verfolgung der Juden durch die Nazis wie von Roland Berger behauptet im Konzentrationslager gewesen, noch sei er aus Protest gegen die "Reichskristallnacht" 1938 aus der Nazipartei ausgetreten, heißt es in dem Bericht. Tatsächlich sei Georg Berger auch schon früher als behauptet, nämlich bereits am 1. Juni 1931, in die NSDAP eingetreten und habe bis September 1944 seine Mitgliedsbeiträge bezahlt.