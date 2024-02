Nawalny: Gedenkstätte vor russischer Botschaft in Wien

Am Samstagnachmittag war vor der russischen Botschaft in Wien reges Treiben zu beobachten, als Angehörige der russischen Community mit einer improvisierten Gedenkstätte dem verstorbenen Oppositionsführer Alexej Nawalny Tribut zollten.

Die Gedenkaktion, die bereits am Freitag begonnen hatte, zog zeitweise bis zu 20 Menschen gleichzeitig in die Reisnerstraße, wo neben dem Ausdruck stiller Trauer auch Plakate mit scharfer Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Regime angebracht wurden.