Russland: Oppositionsführer Alexej Nawalny in Haft gestorben

Der russische Oppositionsführer Nawalny ist tot, wie von der Gefängnisverwaltung am Freitag bekannt gegeben wurde, die eine Untersuchung der Umstände ankündigte.

Laut der Gefängnismitteilung wurde Nawalny nach einem Spaziergang am Freitag "unwohl". Kurz danach verlor er das Bewusstsein. Die herbeigerufenen Ärzte konnten ihn nicht wiederbeleben. Kreml-Chef Wladimir Putin sei vom Tode seines Widersachers in Kenntnis gesetzt worden, so die Gefängnisverwaltung Erst diese Woche hatte es Berichte gegeben, dass Nawalny bereits zum 27. Mal für eine Dauer von 15 Tage in Einzelhaft gebracht worden sei.