Navi schickte Mopedlenker auf die Wiener Donauuferautobahn

Am gestrigen Samstag verständigte ein PKW-Lenker die Wiener Polizei, nachdem er auf der Autobahn einen Mopedlenker mit Beifahrerin gesehen und angehalten hatte.

Ein Streifenwagen der Polizei hielt die beiden auf der A22 in Fahrtrichtung Stockerau an und geleitete den 21-jährigen Lenker am Pannenstreifen bis zur Ausfahrt Strebersdorf. Das Moped wurde hierbei von dem Polizeifahrzeug abgesichert.