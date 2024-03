Nationalratswahl: ÖVP NÖ fixierte Doppelspitze

Bereits seit mehr als einem Monat bekannt, hat die ÖVP NÖ nun ihre Doppelspitze auch offiziell gemacht.

ÖVP NÖ reiht Doppelspitze Karner-Tanner alphabetisch

Der Vorstand der ÖVP NÖ hat diese Doppelspitze am Mittwoch in Wien genehmigt. Gemäß Landesgeschäftsführer Matthias Zauner werden die Minister auf der Landesliste "alphabetisch geordnet" sein, wie er am Mittwochnachmittag in einer Pressekonferenz erklärte. Karner und Tanner seien "erfahrene Politiker" und "die besten Kandidaten" für die Nationalratswahl, betonte Landeshauptfrau und ÖVP-Landesparteichefin Johanna Mikl-Leitner. Sie verwies auf einen "einstimmigen Beschluss" der "Doppelspitze" im Vorstand.