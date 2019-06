Nationalratswahl 2019: NEOS suchen neue Bewerber

Die NEOS sind bereits auf Bewerbersuche für die Nationalratswahl im Herbst 2019. Die Bewerbungsfrist endet am Sonntag.

Bei den NEOS ist erneut der offene Auswahlprozess für Nationalratwahl-Kandidaten angelaufen. Seit vergangener Woche können sich wahlberechtigte Bürger um Listenplätze bewerben. 2017 hatte es 121 Anwärter gegeben. Wer schlussendlich auf welchem Listenplatz antritt, werden auch bei der kommenden Nationalratswahl Bürger, NEOS-Mitglieder und die gewählten Gremien gemeinsam in drei Schritten beschließen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Die Bewerbungsfrist für eine Kandidatur endet kommenden Sonntag (9. Juni).