Nationalratswahl 2019 in Wien: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Mit der Vorbereitung der Wahl und am Wahltag sorgen tausende Mitarbeiter der Stadt dafür, dass alle Wiener am Sonntag ihre Stimme abgeben können. Die

Am Wahltag stehen den Wienerinnen und Wienern insgesamt 1.458 Wahllokale in der Zeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung. Davon werden in den Wiener Spitälern und Pflegeeinrichtungen 11 Wahlsprengel eingerichtet. Über 800 Wiener Wahllokale werden barrierefrei zugänglich und mit einer Rollstuhl-Wahlzelle ausgestattet sein.

Vorbereitungen in Wien beginnen drei Monate vor dem Wahltag

Im Logistik Center der Stadt Wien werden dieser Tage rund 2.100 Wahlzellen (davon 650 rollstuhlgerechte Wahlzellen), 920 Wahlurnen, 2.670 Tische, 4.900 Sessel, 83 Trennwände und 2.100 Schreibbretter an die insgesamt 1.458 Wiener Wahlsprengel ausgeliefert. An einigen Wahl-Standorten ist die notwendige Ausstattung der Wahl bereits vorhanden.

Langer Sonntag

Insgesamt sorgen rund 7.000 Mitarbeiter der Stadt für einen reibungslosen Wahlablauf. Mit den Beisitzer, Vertrauenspersonen und Wahlzeugen der Parteien sind am Wahltag in Wien rund 12.000 Personen im Einsatz.

Nach Wahlschluss - am Sonntag um 17 Uhr - erfassen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wahlreferate elektronisch die Wahlergebnisse. "Am Wahltag sind wir von 5.30 Uhr bis spät in die Nacht im Einsatz", erzählt Daniel Schreiner, Wahlreferent des Wahlreferates für den 23. Bezirk." Und am Montag ab 9 Uhr geht es weiter mit der Auszählung der Briefwahlkarten."