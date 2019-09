Nationalratswahl 2019: 1.458 Wahllokale in Wien geöffnet

Am Wahltag stehen den Wienerinnen und Wienern insgesamt 1.458 Wahllokale in der Zeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung. Insgesamt sind 1.149.664 Personen wahlberechtigt.

In Wien werden bei der Wahl 1.149.664 Personen wahlberechtigt sein. Die Zahl der Wahlberechtigten teilt sich in 606.172 Frauen und 543.492 Männer. In der Gesamtzahl sind 14.837 in Wien wahlberechtigte Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher enthalten.