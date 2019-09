Nationalrats-Sitzung wird zur Wahlkampfbühne

Am heutigen Mittwoch geht die letzte Nationalrats-Sitzung vor der Wahl am Sonntag über die Bühne. Die Parteien nutzten die Aktuelle Stunde noch einmal als Wahlkampfbühne.

In der letzten Sitzung vor der Nationalratswahl ist die Aktuelle Stunde als Wahlkampfbühne genützt worden. Die SPÖ gab das Thema "Runter mit den Mieten ‐ neues Wohnrecht für leistbares Wohnen" vor und ortete vor allem bei Türkis-Blau in den vergangenen 18 Monaten Versäumnisse. ÖVP, FPÖ und NEOS wiederum sprachen den SPÖ-Vorschlägen ihre Wirksamkeit ab, bzw. sehen diese als kontraproduktiv.

Leistbares Wohnen zum Auftakt

In wenigen Tagen werde gewählt, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Und zum Thema Wohnen sei in den vergangenen 18 Monaten "wenig geredet und wenig bis gar nichts getan" worden. Kritik übte sie am "plötzlichen Meinungsschwenk" der ÖVP bei der Abschaffung der Maklerprovisionen. ÖVP, FPÖ und auch NEOS hätten vergangene Woche gegen einen entsprechenden SPÖ-Vorschlag gestimmt. Wohnen dürfe "kein Luxus" und kein Spekulationsobjekt sein. Die SPÖ stehe für die Abschaffung der Steuer auf Mieten, der Maklergebühren und für Strafen bei Mietwucher, meinte Rendi-Wagner: "Schaffen wir endlich ein zeitgerechtes, modernes Mietrecht." Zudem müsse der öffentliche Wohnbau gefördert werden, der private Wohnungsmarkt sei der größte Preistreiber.