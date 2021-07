Nationalrat tritt wegen U-Ausschuss zu Sondersitzung zusammen

Am Montag wird der Nationalrat zu einer Sondersitzung zusammentreten. Dabei soll es um die Aktenlieferung des Finanzministeriums an den U-Ausschuss gehen.

Der Nationalrat wird am Montag zu einer Sondersitzung zusammentreten. Anlass dafür ist ein entsprechendes Verlangen von SPÖ und FPÖ. Die beiden Oppositionsparteien wollen ihrer Meinung nach unvollständige Aktenlieferungen des Finanzministeriums an den Ibiza-Untersuchungsausschuss thematisieren. Zu erwarten ist eine Dringliche Anfrage an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) bzw. ein Dringlicher Antrag. Die Debatte beginnt um 12.00 Uhr.