Nationalrat segnete zweites Corona-Paket einstimmig ab

Am Freitag wurde das zweite Paket zur Bekämpfung der Corona-Krise abgesegnet. Es kam zu einer einstimmigen Absegnung.

44 neue Gesetze eingeführt

So werden in der Justiz diverse Fristen sistiert. Der Antritt von Strafen in Fällen, in denen das Ausmaß der Freiheitsstrafe drei Jahre nicht übersteigt, kann bis Jahresende aufgeschoben werden. Das Besuchsverbot in den Justizanstalten wird auf eine gesetzliche Grundlage gestellt, die Höchstgerichte können künftig auch Entscheide fällen, ohne persönlich zusammentreten zu müssen und Ministerratssitzungen dürfen per Video abgehalten werden.