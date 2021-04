Nationalrat lernt neuen Gesundheitsminister kennen

Wolfgang Mückstein bekommt am Mittwoch die Gelegenheit, sich dem Nationalrat als neuer Gesundheitsminister zu präsentieren.

Mückstein wird im Nationalrat vorgestellt

Konzentration auf Corona-Hilfen

Mögliche Strafverfolgung Kickls?

Während bei all diesen Materien alles mehr oder weniger klar ist, ist ein Tagesordnungspunkt noch mit Spannung behaftet - nämlich, ob der Nationalrat eine Strafverfolgung des freiheitlichen Klubobmanns Herbert Kickl ermöglicht. Es geht um eine der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen Anfang März, an der der FPÖ-Fraktionschef teilgenommen hatte. Der Magistrat Wien will Kickl verfolgen, weil er sich nicht an Abstands- und FFP2-Maskenregel gehalten haben soll. Bis zum Wochenende wurde in mehreren Klubs noch überlegt, ob sie den Freiheitlichen "ausliefern", also ob ein Zusammenhang zu seiner politischen Tätigkeit gegeben war oder nicht.