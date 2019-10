Nationalrat: Eine "Wilde" und Präsidiumswahl bei konstituierender Sitzung

Mittwochmittag trifft der Nationalrat zu einer konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei werden die Abgeordneten angelobt und das Präsidium gewählt.

Wahl der drei Präsidenten nur mit einem kleinen Fragezeichen

Philippa Strache als wilde Abgeordnete im Nationalrat

Eher unüblich ist, dass eine Abgeordnete schon bei der ersten Sitzung in einer Gesetzgebungsperiode ohne Klubzugehörigkeit ist. Dabei handelt es sich um Philippa Strache, die auf der Liste der FPÖ kandidiert hat, nach der Spesenaffäre um ihr Parteigehalt und das ihres Ehemanns und früheren FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache aber nicht in den freiheitlichen Klub aufgenommen wird.

HC Strache gratuliert seiner Philippa

Auf Facebook gratuliert HC Strache seiner Ehefrau zum Einzug in den Nationalrat und kritisiert seine ehemaligen "FPÖ-Wegbegleiter". "Wie haben 'meine ehemaligen FPÖ-Wegbegleiter' es mir gedankt? In dem sie in Folge gegen meine Frau und mich öffentlich Stimmung gemacht haben. [...] Da soll jeder einmal über Anstand und Charakter nachdenken!"