Nationalrat beschloss gratis Corona-Tests für daheim

Der Nationalrat hat Mittwochabend wieder einmal ein Coronapaket im Gesundheitsbereich verabschiedet.

Apotheken erhalten pauschales Honorar

Für die Abwicklung bekommen die Apotheken ein pauschales Honorar in der Höhe von jeweils zehn Euro. Im Gesetz verankert wird auch die Berechtigung für Apotheken, COVID-19-Tests durchzuführen, was in der Praxis bereits seit dem 8. Februar möglich ist. Pro durchgeführtem Test wird den Apotheken ein Honorar in der Höhe von 25 Euro vergütet. Die NEOS forderten darüber hinaus einmal mehr, Apotheker auch für Impfungen einzusetzen.