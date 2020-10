Nationalrat behandelt Blümels Budget und Volksbegehren

Neben der Budgetdebatte steht der Nationalrat heute im Zeichen diverser Volksbegehren, darunter auch das Klimavolksbegehren.

Der Budgetvorschlag von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wird am Donnerstag erstmals einer parlamentarischen Behandlung unterzogen.

Nationalrat bewertet Budget und debattiert Volksbegehren

Neben der Budgetdebatte, in deren Anschluss das Gesetz in den zuständigen Ausschuss zur weiteren Beratung wandert, steht das Plenum im Zeichen diverser Volksbegehren, die die Hürde von 100.000 Unterstützungserklärungen zur Behandlung im Nationalrat überwunden haben. Das erfolgreichste davon war das Klimavolksbegehren. Die verfassungsrechtliche Absicherung des Rauchverbots in der Gastronomie, europaweite Solidarität bei der Flüchtlingsbetreuung sowie der Ausstieg aus dem Euratom-Vertrag sind die weiteren Initiativen, die von den Abgeordneten zu beraten sind.