Nationalfeiertag mit Impfstraße in der Wiener Hofburg

Der Nationalfeiertag wird auch 2021 wieder zum "Hybrid-Event". Das Bundesheer bietet virtuelle Eurofighter-Flüge an, 100 Rekruten werden dieses Jahr auf dem Heldenplatz angelobt. Zudem gibt es eine Impfstraße in der Hofburg.

Corona-Impfstraße in der Hofburg

Nationalfeiertag live auf ORF 2

Verschiedene Aktivitäten online

Auf nationalfeiertag2021.at gibt es verschiedene interaktive Aktionen, so ist es möglich, virtuell in einem Eurofighter-Cockpit Platz zu nehmen. Auf der Website des Parlaments (parlament.gv.at) kann man sich ebenfalls digital informieren. Am Abend um 19.45 Uhr folgt die traditionelle Ansprache des Bundespräsidenten.

Der VfGH hält, wie viele andere Institutionen auch, 2021 seinen Tag der offenen Tür online ab - dies, indem er auf seiner Webseite einige neue Inhalte präsentiert. Über das "Titelbild" auf www.vfgh.gv.at ist per Klick diese Themenseite zu erreichen. Analog ist das Höchstgericht am 26. Oktober auch erreichbar. Am Nationalfeiertag befindet sich die Wanderausstellung "VfGH auf Tour" auf dem Grazer Hauptplatz, in der Interessierte mehr über die Verfassung und die Arbeit des Verfassungsgerichtshofs erfahren können.