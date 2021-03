"Nasenbohrtests" ab heute gratis in den Apotheken

Ab Montag können sich Österreicher in der Apotheke kostenlose Selbsttests abholen. Die Apothekerkammer appelliert, nicht am ersten Tag in die Apotheken zu stürmen.

Die Abgabe der kostenlosen Corona-Selbsttests in den Apotheken startet heute, Montag. Schrittweise soll die Bevölkerung damit versorgt werden, vorerst stehen aber nur Kits für 500.000 bis 600.000 Personen zur Verfügung. Bis Mitte März sollen schon wesentlich mehr erhältlich sein, die Apotheken würden sukzessive beliefert werden, informierte Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer Oberösterreich.

Kein Corona-Selbsttest ohne ELGA

Veitschegger appellierte daher, nicht gleich am ersten Tag die Apotheken zu stürmen. Personen, die über eine E-Card verfügen und älter als 15 sind, können fünf "Nasenbohrer"-Selbsttests kostenlos erwerben. Nach und nach sollen solche Kits für alle Befugten angeboten werden können. Ausgeschlossen von dem Service sind Bürger, die sich von ELGA gesamt oder von e-Medikation abgemeldet haben sowie nicht krankenversicherte Personen.