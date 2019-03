Nasenbären Puppe und Diego zogen im Wiener Tiergarten Schönbrunn ein

Der Tiergarten Schönbrunn freut sich über zwei neue Bewohner: Die Weißrüsselnasenbären Puppe und Diego leisten ab sofort den Roten Nasenbären Gesellschaft.

Die beiden Roten Nasenbären im Tiergarten Schönbrunn haben Gesellschaft von zwei jungen Weißrüsselnasenbären bekommen. Die acht Monate alten Tiere namens Puppe und Diego sind noch sehr verspielt und bringen Schwung in die Anlage, teilte der Zoo am Donnerstag mit.

Sie kamen aus dem tschechischen Zoo Usti nad Labem nach Wien. Von den Roten Nasenbären Blümchen und Ursel wurden sie gut aufgenommen. “Mittlerweile schlafen alle vier in der Nacht gemeinsam in einem Körbchen. Blümchen ist mit 14 Jahren schon sehr ruhig. Ursel aber hat gerne die Tanten-Rolle übernommen und zeigt den Neuankömmlingen alles”, berichtete Tierpflegerin Michaela Hofmann.

Noch leben beide Arten gemeinsam in einem Gehege. Die Haltung der Roten Nasenbären wird in Schönbrunn jedoch mit dem Ableben der beiden alten Tiere aufgegeben. Der Rote Nasenbär steht auf der EU-Liste der invasiven Arten und darf in Zoos nicht mehr gezüchtet werden. Der Weißrüsselnasenbär ist davon nicht betroffen. Deshalb steigt der Tiergarten auf diese Nasenbär-Art um, die in Schönbrunn auch schon früher gehalten wurde.