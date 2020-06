Naschmarkt-Flohmarkt und Antiquitätenmarkt am Hof öffnen wieder

Floh- und Antiquitätenmärkte mussten in Corona-Zeiten zuletzt pausieren - nun dürfen diese wieder abgehalten werden. Mit dabei: der Antiquitätenmarkt am Hof sowie der Flohmarkt neben dem Naschmarkt.

Corona-Lockerungen: Comeback für Flohmarkt und Co.



Mit den Lockerungen von Seiten des Bundes dürfen aber nun auch diese wieder ihre Pforten öffnen: Am Samstag, den 13. Juni öffnet der große Flohmarkt beim Naschmarkt, schon am Tag davor, am 12. Juni, der Antiquitätenmarkt am Hof.

Marktamt weist auf Sicherheitsmaßnahmen hin

Naschmarkt-Flohmarkt: Weniger Platz wegen Corona-Abstandsregeln

Da die Handelsplätze komplett neu verteilt werden, ist es nicht gewährleistet, dass die FlohmarktstandlerInnen an ihrem gewohnten Platz stehen werden. Um niemanden zu benachteiligen, findet nach Rücksprache mit der zuständigen Sparte der Wirtschaftskammer Wien eine wöchentliche Vergabe für Standplätze am jeweiligen Samstag statt. Montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17:30 Uhr können sich Altwarenhandelsbetriebe, welche normal am Flohmarkt ihre Antiquitäten anbieten, beim Marktamt am Naschmarkt in der Kettenbrückengasse eine Platzkarte für Samstag holen. Da die maximalen Auf- bzw. Abbauzeiten eingehalten werden müssen und eine Zufahrt zu allen Flohmarktplätzen mit dem Lieferwagen nicht möglich ist, wurde nach Rücksprache mit der Wirtschaftskammer Wien die Flohmarkt- Verkaufszeit auf 7 bis 13 Uhr festgelegt.