Nancy Kiprop gewinnt dritten Wien-Marathon in Folge

Die Siegerin des Vienna City Marathons 2019 heißt auch im heurigen Jahr Nancy Kiprop. Damit gewann sie den dritten Wien-Marathon in Folge und brach auch den VCM-Streckenrekord.

Die 39-jährige Nancy Kiprop hat zum dritten Mal in Serie den Vienna City Marathon (VCM) gewonnen und einen neuen Streckenrekord bei den Frauen aufgestellt. Die Kenianerin setzte sich am Sonntag bei optimalen Wetterbedingungen in 2:22:12 Stunden durch. Die Bestleistung hielt seit 2000 die heuer verstorbene Italienerin Maura Viceconte (2:23:47).

Die diesmal guten Verhältnisse hätten ihr in die Karten gespielt. “Das Wetter war fantastisch, nur ein bisschen Wind auf den letzten Kilometern. Ich hatte Spaß, es war unglaublich”, so die in ihrer Heimat eine Schule betreibende Mutter von sieben Kindern (2 eigene, 5 adoptiert). Kiprop setzte sich in neuer persönlicher Bestleistung vor zwei Landsfrauen durch.