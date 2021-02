Nahm Ex-Novomatic-Chef Einfluss auf ÖVP-Wahl-Liste?

Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann ist wohl doch enger mit der ÖVP verstrickt als angenommen. So soll er Empfehlungen für die Auswahl der ÖVP-Kandidaten für die Nationalratswahl 2017 ausgesprochen haben.

Aus dem Ermittlungsakt in der Causa Casinos Austria und Novomatic, in der Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) als Beschuldigter geführt wird, werden immer mehr Details publik. So soll Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann mit Blümel nicht nur über mögliche Parteispenden und Treffen mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz per SMS unterhalten haben, sondern auch über die Auswahl der ÖVP-Kandidaten für die Nationalratswahl 2017.