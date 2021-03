Nächtigungen im Februar um 96 Prozent zurückgegangen

Die Wintersaison 2020/21 ist wegen der Coronapandemie nahezu komplett ausgefallen. Im Februar gab es 0,91 Mio. Nächtigungen, ein Rückgang von 95,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Wintersaison 2020/21 nahezu vollständig entfallen

Zum Vergleich: Im Jänner 2021 und Dezember 2020 gab es jeweils rund 0,79 Mio. Nächtigungen. "Die touristische Wintersaison 2020/21 ist aufgrund der Corona-Pandemie bis jetzt nahezu vollständig entfallen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung am Freitag. In den ersten vier Monaten der Saison seien die Nächtigungszahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 93,5 Prozent zurückgegangen.