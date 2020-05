Nächste Pleite in Corona-Krise: Modekette Dressmann insolvent

Die Insolvenzwelle im Modehandel reißt nicht ab. Nun hat es die Herrenbekleidungskette Dressmann getroffen, eine Fortführung wird nicht angestrebt.

Fortführung der 31 Dressmann-Filialen nicht geplant

Geldspritzen hielten Textilkette am Leben

Geldspritzen des Mutterkonzerns hielten die Textilkette bisher am Leben, zeigt der Abschlussbericht für das Jahr 2018. Dort heißt es: "Die positive Fortführungsprognose der Geschäftsführung stützt sich auf die Annahme, dass der Gesellschafter Willens und in der Lage ist, wie in der Vergangenheit auch zukünftig die Liquidität der Gesellschaft durch Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zu decken." Für das Jahr 2018 weist die österreichische Dressmann GmbH einen Verlust (nach Steuern) von 5,4 Mio. Euro aus. Der Bilanzverlust betrug fast 23 Mio. Euro. Die Eigenkapitalbasis wird mit 78 Prozent angegeben. Der Mutterkonzern Varner transferierte 2018 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. Euro.